Социальные пенсии россиян проиндексируют с 1 апреля

Москва, 24 марта. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы с 1 апреля на 3,4%, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты РФ.

Размер индексации социальных пенсий зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

«Размер индексации пенсий в 2021 году определяется как как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%», — уточнили в Минтруде.

Из федерального бюджета на перерасчет пенсий выделят порядка 12,8 млрд рублей. Всего данная индексация затронет 3,9 млн граждан. Таким образом, средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 10 183 рубля.

Социальная пенсия назначается по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Ее получают россияне, у которых нет страхового стажа: женщины – с 65 лет и мужчины — с 70 лет.

Пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают военнослужащие, служившие по призыву, члены их семей, участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя» и россияне, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.