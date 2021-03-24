Назван дешевый способ защитить информацию на экране смартфона

Москва, 24 марта. Руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин назвал бюджетный способ защитить данные на смартфоне и само устройство.

Кража данных с экрана, в том числе связанной с финансовыми операциями информации, по словам специалиста, чаще всего происходит в общественных местах.

«В России участились случаи кражи информации прямо с экрана смартфона. Это произошло из-за возросшей частотности использования смартфона, в том числе в общественных местах, и из-за объема хранения конфиденциальной информации в смартфонах», — цитирует Рябинина радио Sputnik.

Для защиты данных на дисплее смартфона эксперт советует снабдить устройство стеклом антишпионом или специальной пленкой. Этот аксессуар добавляет оптический слой, который не портит качество картинки, но под определенным углом скрывает изображение. Стекло антишпион также защищает гаджет от ударов в случае падения. Этот аксессуар уже приобрел популярность у россиян, уточнил Рябинин.

Помимо использования защитного стекла, специалист посоветовал перед посещением общественных мест отключать важные уведомления.

Ранее заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, что сэкономить заряд аккумулятора можно, отключив ненужные функции, которые фоново тратят ресурс. Среди них — слишком высокая яркость экрана, которую лучше убавить до 30% и в случае необходимости повышать на какое-то время.