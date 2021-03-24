Миронов назвал способ повысить в России размер пособий

Москва, 24 марта. Для повышения социальных пособий в России необходимо пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Одной из главных мер в партии считают повышение прожиточного минимума до 31 тыс. рублей, а МРОТ — до 50-60 тысяч», — цитирует Миронова URA.RU.

По мнению парламентария, рост оплаты труда и МРОТ приведет к повышению привязанных к ним пособий, что положительно скажется на потребительском спросе, а значит и экономическом росте в России.

Ранее ФАН сообщал, что с 1 апреля изменяются условия предоставления ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. 50% регионального прожиточного минимума на ребенка принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере доход семьи не будет дотягивать до регионального прожиточного минимума, выплата составит 75%. Максимальная выплата назначается в размере 100%.

Изменяются также критерии назначения пособия. В частности, будет учитываться наличие у семьи недвижимого и движимого имущества. Чтобы получить выплату, родителям нужно подтвердить факт трудоустройства в расчетный период или представить уважительную причину, по которой в указанный период они не работали.