Всем многоцелевым АПЛ России предстоит перевооружение

Москва, 24 марта. Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 971, 949А и 885 перевооружат ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщили в военно-промышленном комплексе (ВПК).

«Многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами». Контейнеры для этих ракет универсальны», — цитирует источник в ВПК РИА Новости.

Сейчас эти атомные подводные лодки штатно вооружены минно-торпедным оружием.

Штатные носители «Ониксов» и «Калибров» — новейшие АПЛ проекта 885 «Ясень» будут довооружены «Цирконами».

Ранее в оборонно-промышленном комплексе заявили, что новая АПЛ 885М «Ясень-М» войдет в состав Военно-морского флота РФ в первой половине 2021 года. По его словам, передача многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» в состав ВМФ РФ состоится в первом полугодии 2021 года.