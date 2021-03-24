Силы КНДР провели первые ракетные испытания в 2021 году

Пхеньян, 24 марта. Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на среду осуществила запуск двух крылатых ракет у западного побережья. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап».

Пуски ракет были осуществлены спустя несколько дней после того, как министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен посетили Южную Корею и договорились со своими коллегами Су Вуком и министром иностранных дел Чон Ый Еном тесно сотрудничать в решении северокорейской ядерной проблемы.

«То, что они запускали, было крылатыми, не баллистическими ракетами, и наши объекты их засекли», — приводит агентство слова источника.

По данным агентства, подробности, включая точный тип ракет и откуда они были выпущены, неизвестны. Отмечается, что это первые ракетные испытания Пхеньяна с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Ранее в США заявили, что новые пуски ракет малой дальности КНДР являются «нормальной военной деятельностью». Об этом заявил на телефонном брифинге во вторник представитель американской администрации.