Киев, 24 марта. Украина смотрит в сторону Евросоюза, хотя не предпринимает практичных шагов, а только портит жизнь гражданам. Об этом заявляет украинский журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский занимает свой пост уже более полутора лет. При нем государство смогло выдержать коронавирусную пандемию и сохранило экономику. Однако с другой стороны, кроме этого правительству похвастаться больше нечем. В жизни украинцев почти ничего не изменилось. Власти действуют без программы, что равносильно топтанию на месте. Об этом сообщает портал ИноСМИ, ссылаясь на украинское издание «Апостроф».

«Запад как бы «забывает» о нас и видит только рыночные возможности. Никто не говорит о пересмотре Соглашения об ассоциации, о возможности доступа к структурным фондам и о возможном членстве в ЕС. Вместо этого, нам обещают «промышленный безвиз» и открытое небо, но вводят при этом стандарты «углеродного следа» и таким образом отодвигают возможность интеграции экономик», — говорится в материале.

Журналист отмечает, что внешняя политика Украины направлена на интеграцию в Евросоюз, но при этом население не заметило улучшения качества жизни. В украинском государстве процветает олигархат и монополизация, что искажает результаты стремления в ЕС. Тарифные майданы, акции протеста под офисом президента — все это показывает отсутствие диалога между властями и населением.

«Неудовлетворенность украинцев нынешним курсом объясняется разочарованием общества, которое, в первую очередь, ожидает улучшения качества жизни в результате проведения реформ на Украине. К сожалению, ключевые реформы носят «фасадный» характер — то есть меняется форма, но не суть», — подчеркивает автор.

Он добавил, что чиновники всегда будут ошибаться, и главное — это прогресс, признание неправоты и ответственность. Только так Украина сможет добиться интеграции с Евросоюзом.

«Иначе можно превратиться в никому не нужное «государство-неудачник» и ресурсный придаток. К тому же, полагаясь на власть, все же, надо не забывать время от времени менять и себя», — подытожил журналист.

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