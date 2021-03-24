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Экономика

Юрист рассказал, когда банк может потребовать выплатить чужой долг

Юрист рассказал, когда банк может потребовать выплатить чужой долг

Москва, 24 марта. Требовать погасить чужой долг банк или микрофинансовая организация могут в некоторых случаях. Их перечислил юрист Дмитрий Константинов.

Такое возможно при поручительстве. Кредитор может требовать от поручителя выплатить задолженность, как и от основного заемщика, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

Банк также может требовать выплату с человека, получившего наследство от должника. Но долг необходимо возмещать лишь в рамках стоимости наследованного имущества.

«Если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в 7 млн рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг», — объяснил юрист.

Выплачивать кредит за заемщика придется и при оформлении совместного долга. Банку важно, чтобы средства поступали вовремя, и он не будет делить долг между заемщиками и давать возможность выплатить только свою долю, подытожил эксперт.

Аналитики сообщили о рекордном показателе в 290 тыс. российских семей, оформивших ипотеку онлайн в 2020 году. Это обусловлено пандемией, сообщает RT.

Правозащитник ранее рассказал, какие действия коллекторов законны, и как правильно вести себя с ними. Нарушители могут получить штраф и даже арест.

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