Юрист рассказал, когда банк может потребовать выплатить чужой долг

Москва, 24 марта. Требовать погасить чужой долг банк или микрофинансовая организация могут в некоторых случаях. Их перечислил юрист Дмитрий Константинов.

Такое возможно при поручительстве. Кредитор может требовать от поручителя выплатить задолженность, как и от основного заемщика, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

Банк также может требовать выплату с человека, получившего наследство от должника. Но долг необходимо возмещать лишь в рамках стоимости наследованного имущества.

«Если вы вдруг получили в наследство какую-либо недвижимость и, например, машину на общую сумму в 7 млн рублей, то, соответственно, в пределах этой суммы на вас и перейдет долг», — объяснил юрист.

Выплачивать кредит за заемщика придется и при оформлении совместного долга. Банку важно, чтобы средства поступали вовремя, и он не будет делить долг между заемщиками и давать возможность выплатить только свою долю, подытожил эксперт.

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Правозащитник ранее рассказал, какие действия коллекторов законны, и как правильно вести себя с ними. Нарушители могут получить штраф и даже арест.