Жительница США расстреляла из автомата мужа и собаку на глазах дочери

Феникс, 24 марта. Полиция Феникса, штат Аризона, арестовала 52-летнюю Дайану Смит по подозрению в убийстве мужа и собаки на глазах ее 14-летней дочери. Женщина открыла стрельбу из винтовки, считая, что супруг собрался напасть на нее.

Правоохранителям поступил звонок от мужчины, сообщившего, что в него стреляла жена. Прибывшие на место спасатели отвезли пострадавшего в больницу в критическом состоянии. Врачи не смогли ему помочь, от полученных ранений американец скончался. Полиция также обнаружила в гостиной мертвую собаку с огнестрельными ранениями.

Девочка рассказала полицейским, что ее разбудили выстрелы. Выйдя из спальни, она увидела своего отца, лежащего в крови на полу. Рядом стояла мать с винтовкой, утверждая, что муж хотел напасть на нее.

После задержания женщина сообщила полицейским, была замужем за погибшим 13 лет. По ее мнению, супруг планировал ее убийство. На допросе женщина уверяла, что в дом пробрались несколько человек, «они собирались застрелить ее и отрубить ей ноги».

По версии Смит, она взяла винтовку из спальни. В какой-то момент на нее набросились четыре человека, и она открыла огонь. Дочь же уверяет, что не видела никого в доме, кроме своей матери с винтовкой и истекающего кровью отца на полу. Полиция не нашла никаких доказательств, что в доме были другие люди.

Родные погибшего мужчины рассказали полицейским, что опасались за его жизнь из-за психического нездоровья Смит. Ранее они уже подавали заявление в полицию, жалуясь на поведение женщины.

Смит были предъявлены обвинения в убийстве второй степени и жестоком обращении с животными. 31 марта женщина должна предстать перед судом.