Шлем с элементами дополненной реальности для пилотов Су-57 испытывают в РФ

Москва, 24 марта. Шлем с элементами дополненной реальности для пилотов истребителя пятого поколения Су-57 испытывают в России, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57», — сказали в ОАК.

Система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема прицельной символики для различных видов средств поражения и пилотажной информации, а также вывод видео закабинного пространства от тепловизионных и телевизионных датчиков.

Летчики получат возможность видеть закабинное пространство при выполнении маневров, ночью и в сложных метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что ВВС России рассматривают инновационную тактику ведения воздушного боя, которая предусматривает совместное применение самолетов, БПЛА и гиперзвукового оружия. По замыслу российских военных, в авиаполках могут объединить тяжелые беспилотные летательные аппараты «Охотник» и истребители Су-57.