Автоэксперт рассказал, как эффективно снизить расход топлива при езде

Москва, 24 марта. Существуют способы ездить на автомобиле с минимальными денежными потерями. Сэкономить на топливе поможет определенные правила вождения транспортного средства.

В первую очередь из манеры вождения нужно исключить резкие ускорения и торможения. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев, передает агентство «Прайм».

«Работа педалью газа должна быть «максимально нежной», а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — сказал Васильев.

Он рекомендует ездить на минимальных оборотах двигателя и использовать повышенные передачи. На автоматической коробке передач лучше включать зимний режим, он снизит чувствительность педали газа. При отсутствии необходимости лучше отказаться от информационно-развлекательной системы и кондиционера. Не стоит открывать окна, так как это нарушает аэродинамику.

Багажник с крыши автомобиля лучше снять, а также брать во внимание рельеф местности: под горкой плавно ускоряться и останавливать выбор на оптимально пологой траектории при поворотах.

Россия приняла меры для урегулирования ситуации с ценами на бензин. Они стали ответом на рост оптовых цен. В том числе усилиями властей был скорректирован демпферный механизм в пользу повышения размера выплат нефтяникам, решение вступит в силу с 1 мая. Кроме того, повышены нормативы продаж на бирже, прокомментировали в Министерстве энергетики РФ инициативу главы НТС Павла Баженова об отказе от демпфера.