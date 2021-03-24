Минздрав Италии выступил за использование вакцины «Спутник V»

Рим, 24 марта. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» нужна в Италии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

По его словам, Италии необходимы все безопасные и эффективные вакцины, что должны подтвердить регуляторы в ЕС и самой стране. Рим готов к использованию «Спутника V» при одобрении специалистами.

«Мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла», — подчеркнул Сперанца.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее заявил, что «Спутник V» не нужен в Европе, так как уже есть четыре других одобренных препарата, что обеспечит достижение коллективного иммунитета.

Президент Сербии Александр Вучич ранее оценил сотрудничество с Россией, в том числе и в вопросе поставки в страну вакцины «Спутник V».

Вьетнам стал 56-й страной в мире, которая зарегистрировала российский препарат от коронавируса. По количеству одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире, сообщает RT.