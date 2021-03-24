Производители фастфуда в США в борьбе за желудки детей призвали на помощь TikTok

Американские компании по производству фастфуда решили переориентировать свое внимание на подростков, привлекая их с помощью маркетинга в социальных сетях и партнерства со звездами. Об этом сообщается в отчете Civil Eats.

Как сообщает FoxBusiness, согласно документу, речь идет о таких производителях вредной пищи, как Dunkin’, Doritos, Arby’s и Burger King. Они решили вплотную заняться продвижением своих брендов в TikTok.

В борьбе за внимание детей

В частности, в конце прошлого года Dunkin’ объявил о партнерстве с 16-летней популярной тиктокершей Чарли Д’Амелио. Новый напиток компании она будет советовать своим 111 миллионам подписчиков. Doritos в декабре запустил челлендж в TikTok, чтобы продвигать переиздание своей закуски Doritos 3D Crunch.

Аналитики Civil Eats подчеркивают, что такие маркетинговые методы опасны для подростков, которые, скорее всего, будут использовать TikTok.

«Существует значительный объем исследований, показывающих, что дети более уязвимы для рекламы, когда она интегрирована в контент, — заявил Джош Голин, глава Кампании за детство без рекламы. — Тот факт, что дети, проводящие много часов в YouTube и TikTok, чувствуют, что у них есть что-то общее со звездами, делает эти презентации нездоровой пищи еще более мощными».

По данным Civil Eats, только две платформы регулируют рекламу продуктов питания. SnapChat «требует точного описания характеристик продуктов питания», в то время как YouTube Kids полностью запрещает рекламу продуктов. Другие соцсети по-прежнему позволяют компаниям-производителям продуктов питания продавать товары на своих платформах.

Профессор Дженнифер Харрис, старший научный консультант Центра Радда по вопросам продовольственной политики и ожирения Университета Коннектикута, подчеркнула, что рекламные методы пищевых компаний могут иметь долгосрочные негативные последствия.

Битва с лишним весом проиграна

Исследователи обратили внимание на еще одну проблему: сильный стресс во время пандемии коронавируса в США привел к физическим изменениям у многих американцев. В ходе социологического исследования Американской психологической ассоциации, 61% респондентов сообщили, что серьезно набрали вес, передает CBS.

Из них 42% подчеркнули, что набрали больше веса, чем ожидали: в среднем 29 фунтов (более 13 килограммов). 10% опрошенных поправились более чем на 50 фунтов (22,7 кг).

«Увеличение веса, ведущее к ожирению, может подвергнуть людей более высокому риску заболевания коронавирусом», — напоминают исследователи.

Оценивая набор веса по возрастным категориям, исследователи сообщили, что самая высокая прибавка (41 фунт) зафиксирована среди миллениалов. Максимум среди молодых людей — 28 фунтов.

«Как специалист по лечению ожирения я, конечно, нахожу это тревожным. Но это был очень сложный год на многих уровнях», — прокомментировала результаты опроса доктор Анджела Фитч, вице-президент Медицинской ассоциации против ожирения, добавив, что озвученные цифры — «поразительны».

Изменение веса было не единственной проблемой, о которой сообщалось в опросе. Многие люди также заявили, что они испытали нежелательные изменения в режиме сна и увеличили потребление алкоголя. По словам Фитч, употребление большего количества спиртного, безусловно, связано с более высоким потреблением калорий.