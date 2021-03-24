Блинкен рассказал Маасу о возражениях США по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 24 марта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил немецкому коллеге Хайко Маасу о возражениях американской стороны по поводу газопровода «Северный поток — 2», сообщает Госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — отмечается в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы военно-политического блока не имеют единой позиции по российскому газопроводу «Северный поток — 2», сообщает «Взгляд». По его словам, Альянс сосредоточен на поиске источников поставок энергоресурсов.

Столтенберг уточнил, что критически настроены США и «некоторые другие союзники», но есть и «союзники с противоположной позицией». Так как НАТО принимает совместные решения, блок не выработал по «Северному потоку — 2» общей позиции.