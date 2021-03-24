Проще обвинить других: европейцы критикуют ЕС за обострение отношений с Россией

Брюссель, 24 марта. Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого ЕС обвинил РФ в ухудшении отношений, но европейцы не согласны с этим.

Представитель Евросоюза отметил, что отношения ЕС и России «переживают упадок», и, чтобы развернуть их, Москва должна прогрессировать в области прав человека, реализовывать Минские соглашения и прекратить кибер-атаки на страны Европейского союза. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Однако читатели французского журнала Le Figaro считают, что в ухудшении отношений виновата отнюдь не Россия, а Евросоюз. По их мнению, именно Европа сделала ряд шагов для усугубления взаимодействия обеих сторон.

«Россия, как и Франция, не является демократической страной, но она и не ведет диктатуру, как об этом все говорят. Евросоюз без конца принимает санкции против России без всякого повода, а потом обвиняет ее в обострении отношений. Просто невероятно. У истоков всего стоят Украина и вездесущие американцы, которые дестабилизируют все, чего касаются», — подчеркнул анонимный пользователь.

Еще один житель Европы отметил, что все понимают, кто на самом деле портит отношения, а все из-за «проамериканской позиции».

«Россия не действует против Европы. Что касается Крыма, он — российский с 1792 года, и его присоединение к Украине в 1954 году стало прихотью коммунистического диктатора в рамках СССР, никто не думал, что когда-нибудь Крым окажется частью независимой Украины», — добавил другой читатель.

Следующий анонимный посетитель подчеркнул, что Евросоюз является лишь представителем воли США. Как скажет Вашингтон, так и сделает Европа.

«Вот и получается, что не выполняют соглашения ЕС и Украина, а санкции накладывают на Россию», — поделился мнением один из читателей.

Ранее стало известно, что британцы поддержали позицию Путина. Они заявили, что «ЕС не заботится об интересах своих граждан».