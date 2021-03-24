КоАП вводит в новую редакцию статью за нарушение тишины ночью

Москва, 24 марта. Статья о нарушении тишины и порядка в ночное время появится в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил сенатор Ирина Рукавишникова 23 марта.

Административное нарушение будет внесено в новую редакцию кодекса по предложению регионов. Теперь такой состав будет содержаться в федеральном КоАП.

Также он будет являться дополнительной частью в составе статьи «Мелкое хулиганство». Известно, что в рамках закона предусматривается наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что пьяным водителям могут ужесточить наказание в России. МВД РФ разработало поправки к Уголовному кодексу, согласно которым будет увеличен максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.