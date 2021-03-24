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Экономика

Старшим по дому предложили индексировать пенсию

Старшим по дому предложили индексировать пенсию

Москва, 24 марта. Старших по многоквартирным домам (МКД) предложили освободить от уплаты страховых взносов в соцфонды с их вознаграждений, изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс РФ.

С инициативой выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин. Он указал, что большинство старших по многоквартирным домам — пенсионеры. Фактически отчисления в фонд соцстраха переводит их в разряд работающих пенсионеров, индексация пенсий которым не положена. Поэтому теряются стимулы заниматься общественно-полезным делом.

Первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин предложил оформить идею в конкретный законопроект. По его мнению, на эту тему необходимо провести «круглый стол».

Сенатор уточнил, что речь идет не только о пожилых гражданах. В ряде случаев старшим по дому зарплаты в конвертах выплачивают управляющие компании.

«Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — цитирует Рябухина «Парламентская газета».

Потери консолидированного бюджета от подобной нормы, по его оценкам, будут незначительными. Но большим окажется «косвенный эффект» от «наведения порядка» и содержания жилого фонда.

«Я считаю, что эта инициатива молодежного парламента при Совете Федерации заслуживает внимания и поддержки. Все мы знаем, как жилой фонд приходит в негодность из-за индифферентности жильцов, поэтому энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, нужно поощрять. Но конечно, не из-под полы, а в открытую», — сказал Рябухин.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что размер будущей страховой пенсии определяется на основе трех ключевых факторов. В ПФР отметили, что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, а остальные 16% — это индивидуальная часть тарифа, которая зависит от взносов и стажа.

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