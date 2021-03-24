Театры Москвы позволят заполнять на 75% ко Дню театра

Москва, 24 марта. Ограничения по заполняемости московских театров собираются ослабить до 75% ко Дню театра, который отмечается 27 марта.

Художественные руководители и директора коллективов ждут соответствующего указа и предупреждены о скором изменении требований, сообщают «Известия».

«Это будет по указу мэра, и коснется всех учреждений культуры, которые находятся на территории города Москвы, вне зависимости от того, кто их учредитель», — рассказал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Также он упомянул, что в Москве предполагают послабление ограничений чуть раньше, в День культурных работников. По словам Крока, все организации столицы ждут увеличения заполняемости.

Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, почему в России не ввели второй этап жесткого карантина по примеру других государств. По ее словам, это нанесло бы сильный удар по психологическому здоровью россиян.