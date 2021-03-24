Проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет может стать бесплатным

Москва, 24 марта. Единые детские бесплатные проездные билеты для пользования городским общественным транспортом до 16 лет предлагают ввести в Госдуме России.

Внести в ГД РФ законодательную инициативу намерен зампред комитета по образованию нижней палаты российского парламента Максим Зайцев. Предлагается прописать нормы, по которым перевозка детей от семи до 16 лет должна производиться по бесплатному единому проездному документу с правом неограниченного количества поездок.

«Учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста 16 лет, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному», — цитирует документ газета «Известия».

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что к инициативе положительно отнеслись в большинстве фракций Госдумы.

Ранее сообщалось, что новый федеральный закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билетов младше 16 лет, которые следуют без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что водители и кондукторы будут нести ответственность за высадку несовершеннолетних детей.