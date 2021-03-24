Вакханалия в Майами: весенние каникулы обернулись смертью изнасилованной женщины

Майами, 24 марта. Двое студентов из Северной Каролины во время весенних каникул (Spring break) были арестованы по обвинению в употреблении наркотиков и изнасиловании 24-летней девушки, которая впоследствии скончалась.

В США начались весенние каникулы (Spring break) — горячее время, когда тысячи студентов отправляются в курортные города страны и тусуются там, как в последний раз: в частности, на пляжах Майами проходят безостановочные вечеринки с запредельным уровнем потребления алкоголя. В этом году «тусовка» переросла в полный бардак и вакханалию. Полиции пришлось прибегнуть к помощи спецназа с броневиками, поскольку не было сил справиться с толпами подростков.

Пытаясь остановить гулянку, власти установили комендантский час с восьми часов вечера. С конца февраля полиция Майами-Бич произвела более 1000 арестов, и не менее пяти сотрудников получили ранения на работе.

Miami Beach spring break curfew about to start for second night. As DeSantis brags Florida is “an oasis of freedom” so come on down America. Enjoy your freedom during the pandemic. pic.twitter.com/3XNwc1leAY — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) March 22, 2021

В понедельник стало известно о трагедии, произошедшей во время Florida Spring break. Как сообщает New York Post, 21-летний Эвуар Коллиер и 24-летний Дориан Тейлор обвиняются в изнасиловании и краже кредитных карт женщины, находящейся без сознания, и использовании их во время отпуска.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения запечатлели, как чернокожие молодые люди входили в отель Albion вместе с жертвой. По предварительным данным, каждый из них занимался сексом с жертвой в отеле.

«Тот факт, что потерпевшая находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, означает, что она не могла дать согласия на секс с обвиняемыми», — говорится в отчете полиции.

Когда девушка потеряла сознание, мужчины забрали у нее кредитные карты, телефон и наличные и оставили ее в комнате. Позднее она скончалась.

После задержания Коллиер признался, что он и его приятель встретили женщину в местном ресторане, и что Тейлор дал ей «зеленую таблетку». По его мнению, это было сильнодействующее обезболивающее.

Следователи все еще пытаются установить причину смерти жертвы и было ли это связано с передозировкой препаратом, который ей вручили молодые люди. Если это так, то им потенциально могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.