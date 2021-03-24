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Вакханалия в Майами: весенние каникулы обернулись смертью изнасилованной женщины

Вакханалия в Майами: весенние каникулы обернулись смертью изнасилованной женщины

Майами, 24 марта. Двое студентов из Северной Каролины во время весенних каникул (Spring break) были арестованы по обвинению в употреблении наркотиков и изнасиловании 24-летней девушки, которая впоследствии скончалась.

В США начались весенние каникулы (Spring break) — горячее время, когда тысячи студентов отправляются в курортные города страны и тусуются там, как в последний раз: в частности, на пляжах Майами проходят безостановочные вечеринки с запредельным уровнем потребления алкоголя. В этом году «тусовка» переросла в полный бардак и вакханалию. Полиции пришлось прибегнуть к помощи спецназа с броневиками, поскольку не было сил справиться с толпами подростков. 

Пытаясь остановить гулянку, власти установили комендантский час с восьми часов вечера. С конца февраля полиция Майами-Бич произвела более 1000 арестов, и не менее пяти сотрудников получили ранения на работе.

В понедельник стало известно о трагедии, произошедшей во время Florida Spring break. Как сообщает New York Post, 21-летний Эвуар Коллиер и 24-летний Дориан Тейлор обвиняются в изнасиловании и краже кредитных карт женщины, находящейся без сознания, и использовании их во время отпуска.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения запечатлели, как чернокожие молодые люди входили в отель Albion вместе с жертвой. По предварительным данным, каждый из них занимался сексом с жертвой в отеле.

«Тот факт, что потерпевшая находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, означает, что она не могла дать согласия на секс с обвиняемыми», — говорится в отчете полиции.

Когда девушка потеряла сознание, мужчины забрали у нее кредитные карты, телефон и наличные и оставили ее в комнате. Позднее она скончалась.

После задержания Коллиер признался, что он и его приятель встретили женщину в местном ресторане, и что Тейлор дал ей «зеленую таблетку». По его мнению, это было сильнодействующее обезболивающее.

Следователи все еще пытаются установить причину смерти жертвы и было ли это связано с передозировкой препаратом, который ей вручили молодые люди. Если это так, то им потенциально могут быть предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

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