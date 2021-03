Вакханалия в Майами: весенние каникулы обернулись смертью изнасилованной женщины

Майами, 24 марта. Двое студентов из Северной Каролины во время весенних каникул (Spring break) были арестованы по обвинению в употреблении наркотиков и изнасиловании 24-летней девушки, которая впоследствии скончалась.

В США начались весенние каникулы (Spring break) — горячее время, когда тысячи студентов отправляются в курортные города страны и тусуются там, как в последний раз: в частности, на пляжах Майами проходят безостановочные вечеринки с запредельным уровнем потребления алкоголя. В этом году «тусовка» переросла в полный бардак и вакханалию. Полиции пришлось прибегнуть к помощи спецназа с броневиками, поскольку не было сил справиться с толпами подростков.

Пытаясь остановить гулянку, власти установили комендантский час с восьми часов вечера. С конца февраля полиция Майами-Бич произвела более 1000 арестов, и не менее пяти сотрудников получили ранения на работе.

Miami Beach spring break curfew about to start for second night. As DeSantis brags Florida is “an oasis of freedom” so come on down America. Enjoy your freedom during the pandemic. pic.twitter.com/3XNwc1leAY