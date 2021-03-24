Сомнолог рассказала о вредности «ещепятиминутных» будильников

Москва, 24 марта. Установленный на каждые пять минут в течение часа будильник может спровоцировать ночную бессонницу.

В погоне за дополнительными минутами сна по утрам люди переставляют будильник на более позднее время. Это дает возможность немного доспать, рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках София Черкасова «Радио-1».

«Но когда «еще пять минуточек» растянулись на час, значит, какого-то рваного дополнительного сна организм получил. То есть это уже какой-то пересып. А наш организм не может длительное время пересыпать больше своей нормы. Это может быть предвестником бессонницы», — заявила Черкасова.

Такой метод может вызвать привыкание к будильнику, и человек перестанет просыпаться от него. Максимальное количество будильников — два с интервалом от пяти до 15 минут и с разными мелодиями. Лучше выбирать нарастающий звук.

Руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова, врач-невролог Евгений Соков рассказал, в какой позе сон будет наиболее полезен для здоровья человека. Специалист не рекомендовал спать на животе, так как в этом положении человеку приходится поворачивать набок голову. Из-за этого перегибаются и скручиваются артерии и вены шеи, которые отвечают за кровоснабжение головного мозга, и дыхательные пути.