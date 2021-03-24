Новые полки и бригады могут создать для «Прометеев»

Москва, 24 марта. Минобороны РФ прорабатывает вопрос об укомплектовании зенитными ракетными системами (ЗРС) С-500 «Прометей» новых полков или бригад, сообщили в военном ведомстве.

Первые поставки комплексов в войска планируют начать в этом году. В Минобороны России рассматривается возможность не перевооружать новыми ЗРС существующие части, а сформировать новые полки или бригады. Однако министерство может и отказаться от формирования новых подразделений. В этом случае «Прометеев» получат действующие воинские части, сообщает со ссылкой на источники в военном ведомстве газета «Известия».

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что ЗРС «Прометей» успешно поразила цель на дистанции 481 километр в ходе испытаний. Боевые характеристики также позволяют системе успешно наносить удары по космическим аппаратам.

ЗРС способна одновременно поражать до десяти целей. При этом скорость реагирования на потенциальную угрозу составляет всего несколько секунд. Изначально предполагалось, что С-500 поступят в войска только в 2025 году, но работы удалось завершить раньше.