Соловьев оценил, как жалобы Бортич на Россию скажутся на ее гонорарах

Москва, 24 марта. Журналист Владимир Соловьев посоветовал актрисе Александре Бортич не переживать насчет своих гонораров в России. По словам телеведущего, в отличие от США и Европы, здесь артистам ничего не угрожает за инакомыслие.

Бортич в интервью Юрию Дудю рассказала об участии в несанкционированных протестных акциях. При этом она не ответила на вопросы, как это сочетается с положением ее семьи. Интервью актрисы вызвало широкий резонанс, некоторые зрители посоветовали актрисе уехать из страны, ситуация в которой ей не нравится.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» журналист подчеркнул, что у Бортич «даже ценник не упадет за день съемок», несмотря на критику российских властей.

«Вы очень милая, замечательная актриса. Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию», — иронизирует телеведущий.

Говоря о браке Бортич с Евгением Савельевым, которого она называет очень успешным, Соловьев напомнил, что ее тестем является крупный бизнесмен Валерий Савельев, который почти наверняка способствовал успеху сына. Соловьев намекнул на лукавство актрисы, подчеркнув, что после участия в незаконных протестах она возвращается «в прекрасное, сытое, уютное болото, защищенное денежным и административным ресурсом».

Ранее слова Бортич о незаконных митингах и «тяжелой жизни» в России раскритиковал коллега Соловьева Андрей Норкин, ведущий программу «Место встречи» на НТВ. Он обратил внимание на тот факт, что актриса получает гонорары за съемки в фильмах с госучастием. По мнению журналиста, скандал вокруг интервью сыграл на руку Бортич, поскольку благодаря этому о ней узнали большинство россиян, хотя ранее актриса не пользовалась широкой популярностью.