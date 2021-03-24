Нерабочий метеорологический спутник США разваливается на околоземной орбите

Вашингтон, 24 марта. Американский метеорологический спутник , вышедший из эксплуатации восемь лет назад, развалился на орбите. Об этом заявили представители правительства США.

Спутник, названный NOAA-17, был запущен в 2002 году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Он был выведен из эксплуатации в 2013 году после того, как его приборы начали отказывать. Космический аппарат распался 10 марта на 16 кусков. Об этом сообщает портал LiveScience.

«В настоящее время обломки представляют незначительную угрозу для Международной космической станции или любых других критически важных космических объектов», — говорится в заявлении NОАА.

Базирующаяся в Калифорнии, 18-я эскадрилья управления космическими силами, заявила через свой аккаунт в Twitter, что нет никаких признаков того, что столкновение вызвало распад спутника. Национальное управление не предоставило подробностей по поводу причин инцидента. Руководство 18-й эскадрильи не ответило на запрос журналистов относительно деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что космический спутник Китая потерпел крушение на орбите. Причины происшествия устанавливаются.