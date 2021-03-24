США назвали Китай хищником

Вашингтон, 24 марта. Китай использует свои экономические рычаги словно хищник, об этом заявила глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

Представитель Вашингтона заявила, что иностранная помощь является важным инструментом Америки в противодействии Китаю. Политики США, среди которых есть и демократы, и республиканцы, считают Поднебесную главной угрозой для Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

«Китай часто использует свои экономические рычаги и вес хищническим способом, не только для изменения практики управления внутри стран, но и для того, чтобы смягчить международные обязательства в области прав человека. Это требует срочного, немедленного и хорошо обеспеченного ресурсами внимания», — заявила Пауэр сенатскому комитету по международным отношениям.

Ранее стало известно, что Псаки не смогла ответить на вопрос журналистов о том, почему власти США выделяют миллионы на поддержку мигрантов, но не заботятся о солдатах Нацгвардии.