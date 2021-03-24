США назвали новые пуски ракет КНДР «нормальной военной деятельностью»

Вашингтон, 24 марта. США считают новые пуски ракет малой дальности КНДР «нормальной военной деятельностью», заявил на телефонном брифинге во вторник представитель американской администрации.

«Хотя мы серьезно воспринимаем всю эту военную активность и продолжим тесные консультации с партнерами и союзниками, мы отнесли эти действия к категории нормальной военной активности со стороны Севера», — цитирует представителя администрации США высокого ранга ТАСС.

Он добавил, что Вашингтон завершает обзор своей политики в отношении КНДР и на следующей неделе проведет встречу высокого уровня с Республикой Корея и Японией.

Кроме того представитель американской администрации заявил, что США держат дверь открытой для дипломатии КНДР и, несмотря на новые ракетные пуски, готовы к продолжению взаимодействия.

В выходные Северная Корея провела пуски ракет малой дальности, сообщает RT. Пуски были проведены после того, как КНДР осудила продолжение совместных учений военных США и Южной Кореи.