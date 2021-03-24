Военнослужащая умерла после прививки вакциной от коронавируса на Украине

Киев, 24 марта. Украинская военнослужащая умерла 23 марта после того, как ей сделали прививку индийской вакциной от коронавирусной инфекции Covishield.

Информацию о гибели женщины, получившей перед смертью вакцину, официально опровергают в Вооруженных силах Украины, сообщают украинские СМИ. Но их источники подтверждают сообщение.

По данным украинских изданий, женщина служила в части А3880 (ракетно-зенитный полк) в поселке Черноморское в Одесской области Украины. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. За день до смерти, 22 марта, военнослужащая привилась от коронавируса.

Ранее сообщалось, что 23 февраля на Украину прибыла первая партия препарата Covishield, который производится по лицензии компании AstraZeneca в Индии. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac (700 тысяч доз) производства китайской компании Sinovac появится в стране до конца марта.