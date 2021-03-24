Новички Goldman Sachs пожаловались на невыносимые условия работы 

Нью-Йорк, 24 марта. Младшие сотрудники одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs сообщили о невыносимых условиях работы. По шкале от 1 до 10 они оценили свою удовлетворенность службой в компании в среднем на 2 балла.

Как сообщает Financial Times, группа инвестиционно-банковских аналитиков Goldman Sachs представила руководству презентацию с итогами анализа работы сотрудников организации. Документ предназначался исключительно для внутреннего пользования, но в итоге оказался в распоряжении журналистов.

Выяснилось, что работники жаловались на тяжелые условия труда и долгие рабочие часы, а 75% младших сотрудников заявили, что стали «жертвами злоупотреблений на рабочем месте».

По шкале от 1 до 10 участники опроса оценили удовлетворенность работой в компании в среднем на 2 балла.

В среднем начинающие аналитики Goldman Sachs работают по 98 часов в неделю, это более 16 часов в день с одним выходным. 100% респондентов заявили, что график негативно сказался на их отношениях с родными, подавляющее большинство пожаловалось на ущерб от графика на физическое и психическое здоровье.

По итогам доклада аналитики предложили изменить подход к организации рабочего процесса: ограничить рабочую неделю 80 часами и соблюдать политику компании, согласно которой младшие банкиры не должны работать с 21:00 пятницы до утра воскресенья.