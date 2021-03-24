Сексолог рассказала, когда разлад в постели еще не повод для развода

Москва, 24 марта. Профессиональный сексолог рассказала, что делать, если у супругов пропадает влечение друг к другу.

Очень часто люди, живущие в браке долгое время, начинают уставать друг от друга. Тема отсутствия влечения особенно актуальна для женщин. Это связано с тем, что для них секс является психологической разгрузкой, когда у мужчин это обычный физиологический процесс, рассказывает сексолог Алия Королева, передает Пятый канал.

«Снижение сексуального желания у женщин не является причиной для развода. В первую очередь женщина должна выяснить, что у нее с гормонами», — заявила Королева.

Однако если в медицинских показаниях нет отклонений, то причина может крыться в психологической или душевной травме. Важно ее обнаружить и ликвидировать.

«Долгие годы обида набирала свою силу и превратилась в большой ком, который и снижает возбуждение», — подчеркнула эксперт.

В этом может помочь психолог или сексолог за короткое время. Для этого специалисты используют специальные упражнения и методики, которые помогают быстро восстановить желание.

Онколог Иван Карасев рассказал о профилактике рака с помощью секса. Регулярная половая жизнь стабилизирует гормональный фон у женщин. Это в разы повышает защиту от онкологических заболеваний молочной железы. У мужчин от занятия сексом уменьшается риск поражения предстательной железы и развития других патологий.