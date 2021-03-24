Полицейский прогнал белого медведя из поселка в Красноярском крае

, 24 марта. Старший участковый уполномоченный, майор полиции Николай Фещуков прогнал белого медведя из поселка Диксон в Красноярском крае.

О том, что белый медведь бродит около детской площадки, полицейскому рассказал местный житель. Фещуков взял охотничье ружье и направился на место. Медведя участковый обнаружил у здания поселковой администрации. Зверь бродил по улице, не реагируя на лай собак и крики местных жителей.

Полицейский произвел несколько выстрелов в воздух и сумел напугать медведя. Животное удалилось к берегу Карского моря, сообщает «МВД Медиа».

В результате инцидента ни медведь, ни местные жители не пострадали. Ружье, которым воспользовался полицейский, принадлежит ему и должным образом зарегистрировано.

Ранее жители Нижневартовска были вынуждены залезть на крышу автобусной остановки, спасаясь от медведя, сообщает издание «Взгляд». Хищник преследовал мужчину, который успел перебежать дорогу. Медведь бросился следом, но был сбит автобусом.