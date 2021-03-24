Цивин ответил оскорблениями на обвинения в махинациях с квартирой Лидии Смирновой

Москва, 24 марта. Спустя 13 лет после смерти актрисы Лидии Смирновой с новой силой разгорелся скандал вокруг ее наследства. Сестра артистки Наталья Смирнова-Ткаченко уверяет, что в деле замешаны Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

Лидия Смирнова скончалась в 2007 году. Звезда жила одиноко, детей не было. В 2000-х годах, когда артистка заболела, ее стали опекать Цивин и Дрожжина, они же нашли ей домработницу Марину. Смирнова долго лечилась, а последнее время перед смертью провела в доме престарелых.

Спустя 13 лет после смерти артистки в эфире российских каналов появилась Ткаченко, называющая себя ее сестрой. Она хочет отсудить элитные апартаменты на Котельнической набережной, поскольку, по ее словам, является родственницей и главной наследницей. Однако до этого было известно, что у Смирновой из родственников была лишь внучатая племянница Марина, которая ухаживала за актрисой и после ее смерти унаследовала квартиру.

Смирнова-Ткаченко приехала в Москву, чтобы встретиться с Дрожжиной и Цивиным, однако добиться смогла только телефонного разговора.

«Вы разбирайтесь с чужими людьми! Вы оскорбили меня и мою жену. Я не подаю в суд на вас за клевету только с учетом вашего возраста и болезненного мозга», — заявил ей в ответ Михаил Цивин и потребовал больше не звонить.

Смирнова-Ткаченко в эфире программы «Прямой эфир» заявила, что Марина, завладевшая квартирой ее сестры, была подставным лицом. По мнению женщины, деньги от продажи данной недвижимости в итоге достались Цивину и Дрожжиной.

«Я не понимаю, почему квартира досталась чужим людям. Дрожжина присылала мне открытки, в которых писала, что у Лиды все хорошо, что мне не нужно приезжать. Уже потом я выяснила, что сестра провела последние дни жизни в доме престарелых в одиночестве», — пожаловалась она.

Цивина и Дрожжину обвиняют также в попытке завладеть имуществом семьи актера Алексея Баталова. Следственный комитет РФ по заявлению родных актера возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

Цивин отвергает все обвинения. По его словам, он представит в суде переписку с Марией, дочерью Баталова, в которой та обвиняет мать в давлении. По его мнению, Леонтенко банально мстит его семье, поскольку ненавидит дочь Баталова от первого брата Надежду, которой Цивин и Дрожжина пытались помочь.