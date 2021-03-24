Российские вина могут подорожать на 10% в 2021 году

Москва, 24 марта. Российские вина могут подорожать на 10-15% в 2021 году, а водка и пиво — на 5%.

Такие изменения вызваны ожидаемым дефицитом на рынке сырья. По прогнозам экспертов, дефицит составит не менее 40%, сообщают «Известия».

«Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%», — рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Маленький рост вызван стабильностью доллара и евро. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев спрогнозировал, что наиболее чувствительны к подорожанию станут вина от российских производителей стоимостью до 500 рублей.

Недавно нарколог рассказал, как распознать в человеке развитие алкоголизма. По мнению специалистов, провалы в памяти после посиделки могут свидетельствовать о начальной стадии заболевания.