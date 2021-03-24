Голикова раскрыла главную проблему здравоохранения в России

Москва, 24 марта. Нехватка кадров — главная проблема здравоохранения в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Остается актуальным вопрос, достаточно ли финансовых средств в сфере здравоохранения. По мнению Голиковой, бюджета недостаточно. Об этом политик побеседовала с корреспондентом телеканала RT.

«Наверное, кадровая — недостаток врачей, которая предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселённых пунктов», — ответила она на вопрос журналиста об основной проблеме.

Также Голикова рассказала, почему в России не был введен жесткий карантин повторно, как в других странах. Для россиян это стало бы тяжелым психологическим ударом, а также нанесло бы большой ущерб российской экономике.