Ученые изобрели кольцо с датчиком измерения давления

Москва, 24 марта. Группа австрийских и германских ученых придумала новый способ постоянного мониторинга артериального давления с помощью датчика, встроенного в кольцо для ношения на пальце.

Кольцо не мешает кровотоку. Датчик при этом точно определяет давление. Проведенные исследования это подтвердили.

«Новые переносные сенсоры для мониторинга кардиоваскулярной динамики как в амбулаторных, так и в клинических условиях могут произвести настоящую революцию в контроле жизненных показателей и их колебаний в ответ на лечение», – отмечено в научной статье, опубликованной в журнале Nature.

Принцип работы устройства, названного Cnap2Go, заключается в фиксации объема крови при каждом ударе сердца. Ученые взяли за основу манжету на палец. Устройство в виде кольца представляет собой наполненную жидкостью резиновую емкость. С ее помощью обеспечивается равномерное давление на палец. Для корректной работы прибора, по данным «Известий», это необходимо.

Врач-терапевт Анастасия Атаман ранее рассказала, как измерить давление без тонометра. Для этого следует использовать секундомер.