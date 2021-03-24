Больше денег, меньше граждан: итоги деятельности Ивана Белозерцева

Пенза, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин отстранил Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области. За шесть лет политик добился улучшений в регионе, но не во всех сферах.

26 марта 2021 года президент России досрочно лишил Ивана Белозерцева должности губернатора Пензенской области. Он был уволен в связи с утратой доверия. Ранее политика подозревали в получении взятки на сумму свыше 31 млн руб., что привело к его аресту. Белозерцев был главой Пензенской области с 25 мая 2015 года, и за шесть лет ему удалось достичь ряда улучшений, но в некоторых сферах ситуация стала только хуже. Об этом сообщает ТАСС.

Валовой региональный продукт в период с 2015 по 2019 годы увеличился на 30,77%, с 343 млрд 329 млн руб. до 448 млрд 976 млн. В 2015 году в бюджете Пензенской области наблюдался дефицит. Доходы составляли 49 млрд 645 млн руб., расходы — 51 млрд 469 млн. В 2020 году дефицит уменьшился в 9,6 раз, с 2 млрд 816 млн руб. до 292 млн. Доход повысился на 67,27%, он составил 81 млрд 383 млн, но также увеличилась статья расходов — 81 млрд 675 млн руб. Однако в экономической сфере есть и ухудшения. Инвестиции в основной капитал в 2020 году снизились на 32,85% и составили 59 млрд 566 млн.

Что касается социальной жизни региона, то здесь Белозерцев практически не принес Пензенской области никаких улучшений. Численность населения сократилась на 4,72%. В 2015 году в регионе проживало 1 млн 356 тыс. человек, в 2021 — 1 млн 292 тыс. Рождаемость на 1 тыс. населения снизилась на 30,84%, с 10,7 до 7,4 человек. Смертность возросла на 17,57%, в 2015 году на 1 тыс. человек приходилось около 15 смертей, в 2020 — 17,4.

Уровень безработицы практически не изменился. В 2015 году он составлял 4,7%, в 2019 — 4,3%. Средняя зарплата стала больше на 41,26%, с 23 тыс. 192 руб. до 32 тыс. 762 руб. Увеличились и пенсии, с 11 тыс. 8 руб. до 14 тыс. 250 руб.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей артист Стас Барецкий рассказал о том, как и почему его часы Rolex оказались у губернатора Пензенской области.