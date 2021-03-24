Невролог рассказал о страшных последствиях стресса

Москва, 24 марта. Стресс бывает почти у каждого второго человека. Нервное истощение может довести до реанимации.

Из-за недосыпа, хронических стрессов, большого количества работы появляются ортостатические проблемы, среди которых резкое понижение или повышение давления, слабость, головокружение, повышенное сердцебиение, обмороки и внезапное чувство страха. Об этом рассказал невролог Александр Евдокимов Пятому каналу.

Если врачи не обнаружат серьезных сердечных и сосудистых заболеваний, то они диагностируют «нервное истощение». В современном мире необходимо помнить о режиме труда и отдыха, а также о правильном питании. Постоянная работа с надрывом может привести к проблемам со здоровьем, обострению хронических заболеваний и срыву.

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявили, что постоянная головная боль провоцируется стрессом, недосыпом, перенапряжением, повышенным давлением и развитием глаукомы. Об этом сообщает RT.

Ранее китайский медик перечислила помогающие выспаться продукты. Вечерний голод лучше утолять фруктами, нежирным йогуртом или молоком. Хорошему сну способствует триптофан. Он содержится в молоке, индейке, курице, рыбе, яйцах, бобах, арахисе и сыре.