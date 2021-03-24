Цискаридзе рассказал о процветающем в Большом театре харассменте

Москва, 24 марта. Экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе вступился за свою ученицу Анжелину Воронцову, оказавшуюся в центре громкого скандала из-за харассмента.

Несколько лет назад Воронцова рассказала, что подвергалась давлению со стороны Сергея Филина, занимавшего в то время пост худрука Большого театра. Но вместо поддержки балерину подвергли травле: общественность защищала мужчину, которого и до этого подозревали в домогательствах.

Цискаридзе тогда встал на сторону своей ученицы, не побоявшись вступить в открытый конфликт с Филиным, хотя и был поклонником его творчества с самого детства.

«Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится». При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли — когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше. Я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушел. Я с ним после этого не разговаривал никогда», — сообщил Цискаридзе в YouTube-шоу Василия Конова.

Он подчеркнул, что никогда не забудет слезы Воронцовой и то, каким издевательствам она подверглась. Цискаридзе признался, что ему тяжело осознавать тот факт, что общество тогда ополчилось против жертвы насилия.

«Просто в России #MeToo не принято. Понимаете, девочка одна сказала все честно — ее чуть не убили. Зачем? Они боятся жутко. Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да…» — посетовал танцовщик.

Он подчеркнул, что Воронцова — одна из самых одаренных девушек на планете Земля в этом поколении. Но слишком много «серости» ее ненавидели из зависти.

«Увы, там есть место харассменту. Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал!» — не скрывает возмущения Цискаридзе.

Ранее ФАН составил топ-5 скандалов шоу-бизнеса в 2021 году. Цискаридзе попал в «рейтинг», поскольку в начале года оказался втянут в громкий секс-скандал с появлением в интернете видео непристойного содержания. На записи был запечатлен некто, похожий на артиста, а также еще один мужчина. Сам танцовщик изначально не комментировал инцидент, а потом заявил, что видеозапись — продукт неумелого монтажа. Художник Никас Сафронов выразил мнение, что целью слива было — возможность опорочить Цискаридзе и попытаться поломать его карьеру.