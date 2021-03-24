Назван способ повысить пенсии россиян без увеличения страховых взносов

Москва, 24 марта. Чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) и повысить пенсии россиян, необходимо ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда, заявил депутат Госдумы Олег Шеин.

Вице-президент Конфедерации труда России прокомментировал инициативу ученых РАНХиГС, которые предложили увеличить страховые взносы в ПФР к 2030 году до 25%. В настоящее время страховые взносы составляют 22% от годового фонда заработной платы сотрудника. Шеин назвал такой способ повысить пенсии россиян неэффективным.

Депутат напомнил об исследовании РАНХиГС о том, что на «черном» или «сером» рынках труда задействован почти каждый второй работник в стране (33 млн человек). Если сотрудники в «сером» секторе официально хотя бы получают минимальную зарплату, работники на «черном» рынке труда находятся в полной зависимости от работодателя, уточнил Шеин. По его словам, ПФР из-за «черного» объема занятости ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей.

«Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь «теневым» работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — сообщил порталу URA.RU парламентарий.

С позицией Шеина согласен президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По мнению экономиста, в текущей экономической ситуации повышение любых налогов не приведет ни к чему хорошему. В то же время он уточнил, что в период пандемии ожидаемая продолжительность жизни снизилась на два года, а возраст дожития до пенсии сократился на 10%.

Ранее в Минтруде рассказали о формировании дополнительных выплат к пенсиям шахтеров и летчиков, сообщает RT. В расчете доплаты используются актуальное значение среднемесячной заработной платы и другие показатели, в том числе суммы дополнительных взносов работодателей.