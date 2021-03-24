Следователи Петербурга расследуют дело по факту гибели ребенка в Хибинах

Мурманск, 24 марта. Следователи возбудили уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область, участники которого попали под лавину, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Напомним, вчера в Хибинах в Мурманской области с горы на туристический отряд сошла лавина. Маршрут 16-ти человек (13 несовершеннолетних) из турклуба «Скиф» не был зарегистрирован. Еще 14 туристов не пострадали. Из под снега достали пострадавшую 12-летнюю Анастасию Кузьмину, которая еще подавала признаки жизни, но находилась в состоянии комы.

Несмотря на усилия спасателей реанимировать девочку, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть несовершеннолетней. Об этом ФАН сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ по Мурманской области Алина Александрович.