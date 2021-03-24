Зеленский ополчился на мать Собчак

23 марта Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины и ввел санкции против ряда физических лиц из России, а также российских СМИ. В списке юридических лиц под номером десять фигурирует ФАН. Также в санкционном списке можно обнаружить ряд других ведущих СМИ страны: ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Лента.ру», «Газета.ру». В списке физлиц попавших под санкции под номером 13 фигурирует сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак. Эксперт комиссии про СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил последние действия президента Украины и его СНБО.

Маленький диктатор окончательно утратил связь с реальностью. Поборов собственные оппозиционные СМИ и политиков, он решил сначала ударить уголовным делом по артистам, которые выступали на открытии Крымского моста, а затем и вовсе дошел до российских СМИ. Однако невдомек господину Зеленскому, что война со СМИ это всегда проигрышное мероприятие, да и артистов трогать не стоило. Уж кто-то, а они до последнего не вступают в конфликты и стараются сохранять некий нейтралитет. Однако Владимир Александрович очевидно не понимает таких простых вещей. Если ему нравится выслушивать от артистов в свой адрес весьма нелестные эпитеты, то это в конце концов его проблемы. Может он мазохист? По крайней мере, мне трудно судить о его пристрастиях, да и нет желания залезать в голову к этому бездарному политику.

Но Зеленский еще и мать Ксении Собчак задел. Лишил Людмилу Нарусову активов и имущества на Украине, да еще и выводить капиталы запретил. А у нее все это там было? Ну разве что ездить в Незалежную теперь ей нельзя будет, но и это не беда. Ну, не увидит она клоуна Зеленского три года, это разве трагедия? Интересно было бы увидеть реакцию ее дочери, «кровавой барыни», которая периодически в публичном поле от мамы и ее заявлений дистанцируется, но в этом случае Собчак вполне может отвесить Зеленскому пару увесистых медийных оплеух в защиту родительницы.

Хотя, сама Ксения нынче под ударом. Ее интервью с Виктором Моховым сейчас не ругает только ленивый. Однако, если в результате высказанной маньяком фразы о том, что он может вновь «заняться» одной из своих жертв, ему продлят пребывание в местах лишение свободы, то наверное у тех, кто негативно высказывается в адрес Собчак станет значительно меньше аргументов. Надо сказать, что СК очень заинтересовался этой фразой.

Так к чему это я про Мохова? Ах да, последние действия Зеленского показывают в нем далеко не только диктатора. На мой взгляд, у него есть некие ментальные проблемы, судя по той маниакальной активности с которой он со своим СНБО накладывает санкции на всех вокруг. Если эта пародия на президента Украины считает, что его санкции кого-то интересуют в России, то спешу его огорчить. Разве что можем посмеяться над его неуклюжими попытками топтать ножками выкрикивая фразы про Крым.