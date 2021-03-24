Экзамен на водительские права со 2 апреля будет проходить по новым правилам

Москва, 24 марта. Утверждены новые правила сдачи экзамена на водительские права.

Со 2 апреля сдача экзамена на права будет проходить по новым правилам. Об этом рассказал начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России Роман Мишуров, передает «Комсомольская правда».

«Поскольку приказ МВД, который утверждает новый административный регламент, вступает в силу 1 апреля, соответственно 2 апреля у нас будет экзамен по новым правилам, в котором не будет присутствовать такое упражнение, как «площадка», — заявил Мишуров.

Для тех, кто уже сдал теорию и «площадку», правила останутся прежними. Теперь в практике не будет сдачи элементов на «площадке», а только городское движение. Исключена «змейка» и поворот на 90 градусов.

Ранее сообщалось, что МВД исключит заученные маршруты из практической части экзамена на права. Кандидатам в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей больше не придется сдавать «площадку». Последняя останется обязательной лишь для будущих водителей мотоциклов, мопедов, квадроциклов и трициклов.

Директор по развитию eStrahovki.com Ромил Чумаков заявил, что экзамен в городе не сдают большинство кандидатов водителей, так как там реальные скорости и реальные автомобили вокруг. Потребность в нем на площадке сильно снижают парктроники и круговые камеры, передает RT.

Российским водителям с 1 июня запрещено использовать несезонные покрышки. Соответствующие правила ранее подготовили в МВД России.