Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе альпинистов из Москвы

Нальчик, 23 марта. Спасатели нашли двух альпинистов-москвичей, которые 23 марта заблудились на Эльбрусе.

Накануне стало известно, что двое альпинистов вечером во вторник при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне Эльбруса. Они потерялись в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. Пять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС занялись их поисками.

Пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщает, что спасатели обнаружили альпинистов в районе водопада Терскол. Альпинистам была оказана помощь по спуску до базы Эльбрусского высокогорного ПСО. Они отказались от дальнейшей помощи.

Жизни и здоровью спортсменов на данный момент ничего не угрожает. В поисково-спасательных работах участвовали пятеро сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что альпинист из Таганрога пропал во время восхождения на Эльбрус. Его тело нашли через двое суток поисков.