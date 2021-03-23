Демократы в Сенате США призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»

Вашингтон, 23 марта. Сенаторы-демократы Джин Шахин и Боб Менендес призвали президента США Джо Байдена «использовать все доступные инструменты», чтобы остановить строительство «Северного потока — 2».

«Мы пишем, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом «Северный поток 2», явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе... Этот газопровод должен быть остановлен, и для этого требуется ваша руководящая роль», — говорится опубликованном на сайте комитета по иностранным делам сената США совместном письме сенаторов.

Менендес и Шахин отметили, что если строительству ничто не помешает, «Северный поток — 2» в этом году будет построен полностью. Чтобы остановить строительство газопровода, сенаторы призвали главу государства «использовать все доступные инструменты».

Демократы уточнили, что дипломатический напор госдепартамента требует переговоров по всей Западной и Восточной Европе. По их мнению, решающее значение имеет такая дипломатия, так как двусторонние отношения США серьезно пострадали за последние четыре года и «нуждаются в ремонте».

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, что в текущей ситуации США уже никак не сможет воспрепятствовать строительству газопровода.