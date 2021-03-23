NASA впервые испытает вертолет на Марсе в начале апреля

Нью-Йорк, 23 марта. Первые испытания вертолета Ingenuity, закрепленного на марсоходе Perseverance, должны состояться в начале апреля, сообщили в NASA.

Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам считает, что испытания начнутся не раньше 8 апреля. Сроки могут быть сдвинуты на несколько дней.

Вертолет, как отметил Бэларам, является достаточно хрупким. Возможное падение сделает его непригодным для дальнейшего использования.

Предстоящие испытания прокомментировала руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз. На вертолете, по ее словам, установлены камеры, с помощью которых можно будет сделать фотографии некоторых труднодоступных участков Марса.

Аппарат сначала должен подняться на высоту около трех метров. Позже он взлетит еще на два метра. В случае необходимости вертолет, как отметили в NASA, может подняться и выше.

Марсоход Perseverance высадился на поверхности Красной планеты в феврале. Он уже успел передать на Землю звуки с поверхности Марса.