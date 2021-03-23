Байден пытается восстановить связь с ЕС

Вашингтон, 23 марта. Лидер США Джо Байден присоединится к видеоконференции лидеров ЕС, где пытается наладить отношения с Евросоюзом после президентства Дональда Трампа.

Многие европейские лидеры были удивлены тем, как Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения об изменении климата и иранской ядерной сделки, ввел налоги на товары ЕС и отверг многосторонние структуры, которые Вашингтон поддерживал десятилетиями. Об этом сообщает Reuters.

«С нетерпением жду встречи с Джо Байденом на заседании Европейского совета на этой неделе. Я пригласил президента США присоединиться к нашей встрече, чтобы он поделился своими взглядами на наше будущее сотрудничество. Пришло время восстановить наш трансатлантический альянс», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель через свой аккаунт в Twitter.

По словам представителя ЕС, в последний раз президент США выступал на саммите ЕС в 2009 году, хотя и Европа, и Соединенные Штаты регулярно проводили саммиты в НАТО. Лидеры Евросоюза встретятся в режиме видеоконференции 25 и 26 марта, чтобы обсудить вакцины, Россию, Турцию и промышленную политику. Ожидается, что Байден присоединится к ним в четверг вечером.

«Байден будет взаимодействовать с лидерами Европейского союза, чтобы оживить отношения между США и ЕС, работать вместе над борьбой с пандемией и решением проблемы изменения климата, а также углублять крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее стало известно, что посланники Байдена везут 4 млрд долларов тем, кто сможет защитить США от мигрантов.