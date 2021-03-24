Скутер — транспортное средство компактное. Меньше, чем мотоцикл, и совсем не «дотягивает» до автомобиля ни по габаритам, ни по скорости. А раз так, может и условия для водителей мопедов в России особые? И может права получать не нужно?

Закон одинаков для всех участников дорожного движения, отмечает адвокат Екатерина Антонова. А в вопросе, нужны ли права на скутер в России, важно учитывать не только тип транспортного средства, но и его характеристики. Именно от них отталкивается законодатель в требовании, когда получать права необходимо, а когда можно обойтись и без них.

На какие скутеры не нужны права

Наличие прав — обязательное правило для всех водителей. Документ выдают после прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов. «Корочку» нужно всегда иметь при себе, садясь за руль: сотрудник ГИБДД имеет полное право остановить автомобиль или мотоцикл, а его водителя попросить предъявить документ.

Нет «корочки» с собой — положены предупреждение или штраф. Нет документа вообще, то есть водитель не учился, экзамены не сдавал, а просто ездит по дорогам «в свое удовольствие», — штраф будет выше. И не важно, за рулем автомобиля, мотоцикла или мопеда находится водитель. Безопасность дорожного движения возможна лишь в том случае, если все его участники знают и соблюдают ПДД. А как это обеспечить, если водитель и в автошколе не учился?

«Правилами дорожного движения и законом «О безопасности дорожного движения» определены группы транспортных средств, для управления которыми необходимо получать права, — комментирует Антонова. — Речь идет обо всех механических транспортных средствах, оснащенных двигателем объемом от 50 кубических сантиметров или электрическим двигателем с номинальной мощностью от 4 кВт».

Хотите ездить на скутере без прав? Запоминайте характеристики, которыми он должен обладать:

• скорость до 50 км/ час — на большее мопед не может быть способен, и именно такая спецификация должна быть указана в его «паспорте»;

• двигатель объемом до 50 кубических сантиметров, а если модель оснащена электрическим мотором, тогда его мощность должна находиться в пределах 0,25-4 кВт, не больше.

Если по одному из параметров транспортное средство «выбивается» из указанных рамок, тогда управлять им без соответствующего разрешения нельзя. То есть, права на скутер до 50 кубов получать все равно придется, если он способен разгоняться более 50 км/час. А на современном авторынке найти менее «скоростные» модели почти невозможно.

Права на скутер — какая категория нужна

Чтобы ездить на скутере на законных основаниях, потребуется документ категории «М». Такой должны получать все будущие водители, которые планируют ездить на мотоцикле, мопеде и квадроцикле.

Категория «М» автоматически «включается» в права категории «В», которая необходима для управления легковым автомобилем. То есть, если курсант автошколы выучится водить обычную машину, он будет иметь законное право управлять еще и мопедом и другими транспортными средствами небольших габаритов.

Со скольких лет получают права на скутер

Другое отличие категории «М» от категории «В» — возраст, с которого можно получить «корочку». По закону, учиться вождению автомобиля могут девушки и юноши уже с 16 лет. Они имеют право прослушать курс в автошколе, практиковаться вождению с инструктором на улицах города, могут сдать экзамен.

Но вот получить разрешение сесть за руль и стать полноценным участником дорожного движения можно только с 18 лет. Раньше закон не допускает, даже если экзамены сданы на отлично.

А вот документ категории «М» можно получить уже с 16 лет. Поэтому если молодой человек хочет как можно раньше сесть за руль, начинать можно с нее, а первым транспортным средством выбрать мотоцикл или скутер. Единственное ограничение — по медицинским показаниям. Курсанту необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справки о том, что медицинских ограничений для управления транспортным средством нет.

Штраф при отсутствии прав на скутер

Отсутствие прав — основание для административной ответственности. Если водитель просто забыл корочку дома, остановивший его сотрудник ГИБДД может просто «пожурить», вынести предупреждение или выписать штраф. Сумма его небольшая — 500 рублей. Если оплатить в течение 25 дней с момента получения извещения, удастся сэкономить и заплатить в казну в два раза меньше.

А вот, если водитель и вовсе не учился и разрешения на управление ТС не получал, наказание будет более серьезным. С недавних пор закон с такими водителями не церемонится. Штраф за управление скутером без прав составляет 5-15 тысяч рублей. Серьезный повод задуматься, а стоит ли на свой страх и риск гонять по улицам, подвергая опасности себя и прохожих.

Факт. На форумах часто встречаются вопросы: сотрудник ГИБДД остановил подростка на скутере, естественно, без документа. А теперь родителям нужно платить штраф — 10 тыс. или даже 15 тыс. рублей. Законно ли это? Законно. Нести ответственность за несовершеннолетних — обязанность родителей. И если родители позволяют ребенку, который не достиг 16-летия и не получил права, гонять на скутере, отвечать за нарушение закона придется рублем.

Лишают ли прав на скутере

«Человек, который управляет мопедом, — полноценный участник дорожного движения, — комментирует адвокат Екатерина Антонова. — Он обладает теми же правами и обязанностями, что и другие водители. Он обязан соблюдать ПДД, а если нарушает их, может быть подвергнут и административной, и даже уголовной ответственности».

Одна из форм ответственности за нарушение правил, а также причинение вреда здоровью имуществу других людей, — лишение водительских прав. Запретить садиться за руль на срок до трех лет может только суд. Но если решение вынесено, водитель не может пользоваться любым транспортным средством, не только мопедом, но и мотоциклом, автомобилем.

На период наказания он должен стать пешеходом или пересесть на общественный транспорт, а чтобы вернуть документ — сдать экзамен на знание ПДД.