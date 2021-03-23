Экс-глава Пентагона по НЛО раскрыл три теории происхождения внеземных объектов

Вашингтон, 23 марта. Бывший руководитель программы по НЛО в Пентагоне Луис Элизондо подробно рассказал о трех основных теориях происхождения летающих объектов и о пяти определяющих их характеристиках, нарушающих известные нам законы физики.

Как сообщает FoxNews, экс-директор «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз» (ATTIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program), объяснил, что американское правительство применило в отношении НЛО ту же методологию, что и в разведывательных операциях против террористов. Выяснилось, что эти объекты не только «реальные», но и данные о них «убедительны».

Экс-сотрудник Пентагона представил три возможные теории происхождения НЛО. Первая «крайне маловероятная» теория гласит, что НЛО — это секретная технология США, которая осталась незамеченной из-за отсутствия связи между правительственными учреждениями.

Вторая теория предполагает, что НЛО — это «иностранная враждебная» технология, созданная без ведома правительства США.

«Это было бы огромным провалом разведки [США], потому что мы совершили технологический скачок», — отметил Элизондо.

Он не решился категорично утверждать, что НЛО могут быть инопланетной технологией, обсуждая третью и последнюю теорию. Но отметил, что если это действительно так, «это не очень хорошо».

Элизондо назвал пять уникальных свойств объектов, помогающих отличить НЛО от других идентифицируемых аэрокосмических технологий. Эти характеристики включают: мгновенное ускорение, гиперзвуковую скорость, низкую наблюдаемость, трансмиссионное перемещение (способность работать в различных средах) и положительную подъемную силу (объекты могут летать без очевидной потребности в управляющих поверхностях, крыльях или даже двигателях).

«Мы видим эти — назовем их, если хотите, — машины, которые проникают в контролируемое воздушное пространство США и демонстрируют характеристики, откровенно превышающие все, что мы можем воспроизвести или в некоторых случаях даже понять», — добавил Элизондо.

В январе, в соответствии с Законом о свободе информации, тысячи документов ЦРУ о неопознанных летающих объектах стали доступны для скачивания на веб-сайте Black Vault, управляемом автором и подкастером Джоном Гринвальдом — младший. ЦРУ утверждает, что теперь они предоставили всю имеющуюся информацию об НЛО, хотя нет никакого способа проверить, правда ли это.

В июне может быть опубликован еще один отчет. По словам Джона Рэтклиффа, бывшего директора национальной разведки, в документах будут описаны «трудно объяснимые» наблюдения за НЛО.

В 2017 году Пентагон впервые официально признал существование AATIP, призванной изучать информацию о неопознанных летающих объектах. Программа стартовала в 2007 году, но в 2012 году ее официально закрыли. Оборонное ведомство США потратило на отслеживание НЛО за это время 22 млн долларов.

В апреле прошлого года Пентагон официально обнародовал и признал подлинность трех коротких видеозаписей с НЛО.