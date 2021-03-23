Названы причины ослабления рубля

Москва, 23 марта. Аналитики назвали основные причины ослабления российской валюты по отношению к доллару и евро.

Согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, доллар подорожал на 75 копеек — до 75,3585 рубля. Евро по сравнению с показателем на вторник вырос на 1,11 рубля — до 89,77 рубля.

Российская валюта дешевеет на фоне угрозы новых санкций США, сообщает со ссылкой на аналитиков газета «Известия». Причины ослабления рубля кроются в обострении геополитических рисков, ухудшении эпидемиологической ситуации в ряде стран и обвале турецкой лиры.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков отметил, что риски есть и в нарастающей напряженности в американо-китайских переговорах, что может оказаться предвестником новых торговых войн.

«Рубль слабеет из-за санкционных рисков. Развивающиеся рынки еще находятся под впечатлением обвала турецкой лиры, произошедшего из-за неожиданной смены главы центробанка Турции», — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова добавила, что для ослабления рубля важным фактором стали покупки валюты согласно «бюджетному правилу» Центробанком по поручению Минфина.

Центробанк РФ ранее начал прорабатывать возможность взимать с финансовых организаций плату, если они возвращают ему годные банкноты, следует из материалов регулятора.

Эта инициатива может помочь уменьшить нерациональный оборот наличных средств и снизить затраты на его обеспечение в ближайшие пять лет.