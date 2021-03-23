СК РФ задержал еще пять человек по делу о создании террористического сообщества

Москва, 23 марта. Пятеро бывших заключенных колонии в Калмыкии задержаны по подозрению в создании террористического сообщества, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК РФ ранее возбудил уголовные дела в отношении 22 человек в Дагестане по статье 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нем»). Расследование преступления привело к задержанию еще пятерых подозреваемых, которыми оказались бывшие заключенные исправительной колонии №2 в Калмыкии. Вскоре следствие будет ходатайствовать перед судом с просьбой арестовать их.

По версии следователей, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в этой колонии, создал террористическое сообщество. До 2019 года к нему примкнули более 100 осужденных.

«При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества», — говорится в сообщении СК РФ.

В 2015 году Гасанов освободился и в своем родном Дагестане объявил себя амиром, то есть руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, действовавших в республике. 31 марта этого же года его ликвидировали в Хасавюрте, когда он напал на полицейских.

Следователи региональных управлений СК РФ вместе с сотрудниками ФСБ и МВД провели масштабную работу в нескольких регионах РФ, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

Еще один участник террористического сообщества, также из колонии в Калмыкии, был ликвидирован в марте этого года в Дагестане, во время перестрелки с правоохранителями.

«Ранее в ходе проведенного обыска на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия в одном из его помещений были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство»1, — сообщили в СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают роль каждого подозреваемого в создании террористической ячейки, а также пытаются установить их сообщников. В СК РФ напомнили, что в ноябре и декабре прошлого года за участие в террористическом сообществе на территории ИК-2 УФСИН России по Калмыкии к длительным срокам приговорили Саида Сулейманова и Михаила Жигунова.

1 Организация запрещена на территории РФ.