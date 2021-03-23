Голикова объяснила, почему Правительство РФ не ввело второй локдаун в стране

Москва, 23 марта. Российские власти не стали вводить второй локдаун в стране из-за коронавируса, так как это нанесло бы сильный урон по экономике и людям.

Главной приоритетной задачей для руководства РФ была разработка вакцины от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова телеканалу RT.

«Люди плохо переносили самоизоляцию <...> Мы искали компромисс», — заявила Голикова.

Власти приложили все усилия, чтобы масштабировать производство препаратов от коронавируса для быстрого запуска в производство. Также все усилия были направлены на то, чтобы тщательно организовать ограничительные меры во всех российских регионах.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает, но показатели заболеваемости по-прежнему остаются высокими. Лечение от COVID-19 проходит еще много пациентов. В настоящее время терапию получают 380 тыс. человек, из них 103 тыс. находится на стационарном лечении.