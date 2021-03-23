Военная база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии

Дамаск, 23 марта. Американские военные, передислоцированные в район нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглись обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Сразу несколько боевых снарядов взорвались вблизи американской базы в Коноко, заявили в коалиции США во вторник. Пострадавших в результате ракетного обстрела, а также материальных потерь, не зафиксировано.

Согласно другому источнику, ливийскому телеканалу Аl Mayadeen, американские военные получили ранения при обстреле базы в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Вашингтон пока игнорирует данную информацию. Ни одна из террористических группировок, действующих на территории Сирии, не взяла ответственность за совершенный обстрел.

Ранее сообщалось, что боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) обстреляли из тяжелой артиллерии позиции Сирийской арабской армии (САА) в населенном пункте Аль-Маляджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.